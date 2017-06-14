Kato'da PKK'ya büyük darbe

23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı sorumluluğunda, Beytüşşebap 8. Jandarma Komando Komutanlığı tarafından İncebel Dağları Kato bölgesinde yürütülen Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın operasyonu devam ediyor.

112 MAĞARA BULUNDU

Operasyon bölgesinde 10-13 Haziran'da bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanılan 5 yeni mağara tespit edildi. Bölgede operasyonun başından bu yana belirlenen mağara sayısı 112'ye ulaştı.

MAĞARADA ELE GEÇİRİLENLER

Yeni tespit edilen 5 mağara içinde 2 havan, bir geri tepmesiz top, 2 bixi makineli tüfek, 6 G-3 piyade tüfeği, 2 kalaşnikof piyade tüfeği, 2 RPG-7 roketatar, 60 bomba atar mühimmatı, bir gündüz görüş dürbünü, bir ağır silah gece görüş dürbünü, 4 bin 580 bixi mühimmatı, 3 elektrikli fünye, 21 havan mühimmatı, 15 el bombası, 5 el yapımı patlayıcı, bir geri tepmesiz top mühimmatı, muhtelif tipte silah parçaları, şarjörleri, mazot, tüp ve çok sayıda yaşam malzemesi bulundu.