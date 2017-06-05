Kato'da PKK'ya üst üste darbeler

Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Operasyonu, 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı sorumluluğunda ve emir-komutasında İncebel Dağları-Kato bölgesinde 19 Nisan 2017’de başlayan operasyon zor arazi ve hava şartlarında 47 gündür devam ediyor.

6 YENİ MAĞARA

Operasyon bölgesinde 31 Mayıs-04 Haziran 2017 tarihleri arasında teröristler tarafından kullanılan 6 yeni mağara tespit edildi.

MAĞARALARA TEK TEK GİRİLİYOR

Şimdiye kadar bölgede tespit edilen mağara sayısı 97’ye ulaştı. Mağaraların aramalarına emniyetli bir şekilde devam edildiği belirtildi.

ELE GEÇİRİLENLER

31 Mayıs-04 Haziran 2017 tarihleri arasında Şırnak-Kato Dağı bölgesinde yeni tespit edilen 6 mağara içerisinde yapılan aramada; 32 kalaşnikof piyade tüfeği, 43 bin kalaşnikof mühimmatı, 1000 doçka mühimmatı, 176 el bombası, 2 bin 500 adet bixi mühimmatı, 1500 HK-33 mühimmatı, 10 adet RPG-7 a/t sevk fişeği,1 anti tank mayını, 25 T-40 bombaatar mühimmatı kapsülü, 50 M-16 dipçiği, 1 doçka mekanizması, 10 tüp, çok sayıda yiyecek ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Bölgede devam eden operasyonda toplam olarak 751 adet muhtelif tipte silah, 411 bin 335 adet muhtelif mühimmat, 5 tondan fazla amonyum nitrat patlayıcı madde ile 76 tondan fazla yiyecek ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi.

















