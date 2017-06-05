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Kato'da PKK'ya üst üste darbeler

Helikopter kazasında şehit olan Tümgeneral Aydoğan Aydın'ın ismi Kato Dağı'nda 47 gündür devam eden operasyona verildi.

05.06.2017 - 11:18
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Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Operasyonu, 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı sorumluluğunda ve emir-komutasında İncebel Dağları-Kato bölgesinde 19 Nisan 2017’de başlayan operasyon zor arazi ve hava şartlarında 47 gündür devam ediyor.

6 YENİ MAĞARA

Operasyon bölgesinde 31 Mayıs-04 Haziran 2017 tarihleri arasında teröristler tarafından kullanılan 6 yeni mağara tespit edildi.

MAĞARALARA TEK TEK GİRİLİYOR

Şimdiye  kadar bölgede tespit edilen mağara sayısı 97’ye ulaştı. Mağaraların aramalarına emniyetli bir şekilde devam edildiği belirtildi.

ELE GEÇİRİLENLER

31 Mayıs-04 Haziran 2017 tarihleri arasında Şırnak-Kato Dağı bölgesinde yeni tespit edilen 6 mağara içerisinde yapılan aramada; 32 kalaşnikof piyade tüfeği, 43 bin kalaşnikof mühimmatı, 1000 doçka mühimmatı, 176 el bombası, 2 bin 500 adet bixi mühimmatı, 1500  HK-33 mühimmatı, 10 adet RPG-7 a/t sevk fişeği,1 anti tank mayını, 25 T-40 bombaatar mühimmatı kapsülü, 50 M-16 dipçiği, 1 doçka mekanizması, 10 tüp, çok sayıda yiyecek ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Bölgede devam eden operasyonda toplam olarak 751 adet muhtelif tipte silah, 411 bin 335 adet muhtelif mühimmat, 5 tondan fazla amonyum nitrat patlayıcı madde ile 76 tondan fazla yiyecek ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi.

Kato'da PKK'ya üst üste darbeler

Kato'da PKK'ya üst üste darbeler

Kato'da PKK'ya üst üste darbeler

Kato'da PKK'ya üst üste darbeler

Kato'da PKK'ya üst üste darbeler

Kato'da PKK'ya üst üste darbeler

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