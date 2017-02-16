Katolik Kilisesi'nden taciz mağdurlarına 213 milyon dolar

2013 yılında kurulan Kraliyet Komisyonu Avukatı Gail Fruness, paranın mağdurlar arasında paylaştırıldığını, mağdur sayısının da daha fazla olabileceğini bildirdi.

Sınıfın ortasında bir öğretmenin cinsel istismarına maruz kalan bir öğrenci, öğretmenin diğer çocukların da bu durum karşısında sessiz kalmasını emrettiğini söyledi.

YAŞANANLAR BÜYÜK BİR FELAKET

Olaylara karşı kilise Kardinali George tarafından yapılan açıklamada ise yaşananların büyük bir hata ve felaket olduğu kaydedildi. Ayrıca dini kurumlar spor ve devlet organizasyonlarında da araştırma yapılıyor.

Kraliyet Komisyonu dini olmayan örgütlerde çocuk istismarına üzerine araştırma yapıyor.