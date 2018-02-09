Katy Perry: Çocuk istiyorum

Katy Perry, Glamour dergisinin Mart sayısına kapak oldu. 33 yaşındaki yıldız dergiye verdiği röportajda çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Şarkıcı kariyeriyle ilgili “20’li yaşlarımın başı gerçekten çok zorluydu ve çok bilinçsizdim.” diye konuştu.

"TRAVMADAN ÇIKARSAM ÇOCUK İSTİYORUM"

Daha önce de zor bir çocukluk geçirdiğinden bahseden Katy Perry, bununla ilgili şöyle konuştu: “Çocukluğumda ailem çok katıydı ve ben kendimi hep özgür ruhlu hissediyordum. Bu yüzden aramızda zıtlıklar oluşuyordu. Bu travmadan kendimi ne zaman çıkartırsam işte o zaman çocuk sahibi olmak ve bir aile kurmak istiyorum.”