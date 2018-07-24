Kaunos Antik Kenti ziyaretçi akınına uğruyor

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan 5 bin yıllık Kaunos Antik Kenti'ndeki 2 bin 400 yıllık kaya mezarları, 3 bin kişilik tiyatro, bazilika, hamam, agora ve Demeter Kutsal Tapınağı ile 1300 yıllık mozaiklerin bulunduğu alanlar hem yerli, hem yabancı turistler için çekim merkezi oluyor.

3 BİN YILLIK ANTİK KENT

Muğla'nın Ortaca ilçesine bağlı Dalyan Mahallesi'nde yer alan Kaunos Antik Kenti'ne erişebilmek için tur tekneleri ile yaklaşık 10 dakika süren bir yolculuk yapan ziyaretçiler, ağaçlarla kaplı yolda 15 dakika kadar yürüdükten sonra 3 bin yıllık antik kentin kapılarını aralıyor.

KAYA MEZARLARI BÜYÜLÜYOR

Ziyaretçiler, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunan 2 bin 400 yıllık kaya mezarları ile büyülenip 5 bin kişilik tiyatroda soluklanıyor, bazilika, hamam ve agorada dolaşıp, 1300 yıllık mozaikleri inceliyor, Demeter Kutsal Tapınağı'nda da fotoğraf çektiriyor.

YERLEŞİM YERİ OLARAK KULLANILDI

Prof. Dr. Baki Öğün'ün 1966'da başlattığı kazıların 52'nci yılında Prof. Dr. Cengiz Işık başkanlığında çalışmalar halen devam ediyor.

Kaunos Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Cengiz Işık, Miletos'un ikiz çocuklarından Kaunos'un Karya-Likya sınırında kurduğu kentin, antik çağda liman kenti olduğunu ancak günümüzde kıyıdan hayli içeride kaldığını söyledi. Cengiz Işık, arkaik, klasik, Helenistik, Roma ve Bizans dönemlerinde yerleşim bulunan kentin daha sonra terk edildiğini dile getirdi.