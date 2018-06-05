Kavacık Köyü’nde yangın

Avludaki çırpıların alev almasıyla başladığı tahmin edilen yangın Mustafa Güllücü'nün evini sardı, yangının diğer evlere de sıçrama tehlikesi panik yarattı.
İTFAİYE EKİPLERİ ULAŞANA KADAR EV TAMAMEN YANDI
Yenipazar’a ortalama 15 kilometre uzaklıktaki köyde yangın ihbarı verildi. Bölgeye anında itfaiye ekipleri sevk edildi. Yenipazar Belediyesi’ne ait itfaiye aracının vakit kaybetmeden yola çıkmasına rağmen köye varıncaya kadar ev tamamen yandı. Yanan evin sahibi Mustafa Gülücü ile kızı Gülşen Seçkin, dumandan zehirlenerek Yenipazar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yanan evde itfaiye ekiplerince soğutma çalışması başlatıldı.