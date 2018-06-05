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Kavacık Köyü’nde yangın

Bilecik'in Yenipazar ilçesi Kavacık Köyü'nde yangın çıktı. İki katlı bir bina tamamen yandı. Dumandan zehirlenen baba ve kızı hastaneye kaldırıldı.

İHA | 05.06.2018 - 15:10..
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Avludaki çırpıların alev almasıyla başladığı tahmin edilen yangın Mustafa Güllücü'nün evini sardı, yangının diğer evlere de sıçrama tehlikesi panik yarattı.

Kavacık Köyü’nde yangın

İTFAİYE EKİPLERİ ULAŞANA KADAR EV TAMAMEN YANDI

Yenipazar’a ortalama 15 kilometre uzaklıktaki köyde yangın ihbarı verildi. Bölgeye anında  itfaiye ekipleri sevk edildi. Yenipazar Belediyesi’ne ait itfaiye aracının vakit kaybetmeden yola çıkmasına rağmen köye varıncaya kadar ev tamamen yandı. Yanan evin sahibi Mustafa Gülücü ile kızı Gülşen Seçkin, dumandan zehirlenerek Yenipazar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yanan evde itfaiye ekiplerince soğutma çalışması başlatıldı.

Kavacık Köyü’nde yangın

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