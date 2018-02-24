Kaval çalan görme engelliye koro sürprizi

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, UEFA'nın kendilerine Avrupa'dan men cezası vermeyeceğini ifade etti.

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Şair ruhlu pazarcıdan şiir gibi pazar tezgahı

Diyarbakır'da bir pazarcı, sattığı meyvelerin etiketlerine fiyat yerine kendi yazdığı ve alıntı yaptığı şiirlerle anlamlı sözler yazıyor.