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Kaval çalan görme engelliye koro sürprizi

Zincirlikuyu metrobüs durağında kaval çalan görme engelliye gençlik korosu eşlik etti.

Haber Merkezi | 24.02.2018 - 15:03..
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İstanbul'un toplu ulaşımının vazgeçilmezi metro ve metrobüs duraklarında çalan müzisyenler âdeta gizli cevher...

CEVHERLER BİRBİRİNİ BULDU

Zincirlikuyu metrobüs durağıyla Gayrettepe metrosunu birbirine bağlayan alt geçitte kaval çalan görme engelli vatandaşa eşlik eden gençlik korosu da başka bir cevher...

Kaval çalan görme engelliye koro sürprizi VİDEO

KAVALLI KORO BEĞENİ TOPLADI

Boğaziçi Gençlik Korosu ekibi, karşılaştıkları kaval çalan müzisyenin etrafını çevirip Edirne Keşan'a ait 'Kızılcıklar Oldu Mu' türkümüzü seslendirdiler.

Çevreden geçenlerin kaydettiği akapella tadındaki performans, sosyal medyada yayınlanmasının ardından çok kısa bir sürede binlerce beğeni aldı.

Boğaziçi Gençlik Korosu, 15-20 yaş arası 40 gençten oluşuyor. 2014'te kurulan grubun şimdiden birçok ödülü var.

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