Kavga edecekken dostluğa dönüşen trafik tartışması

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İstanbul'da yol kontrolünden çıkan bir otomobil sürücüsü, trafikte yanından gelen motosiklet sürücüsünün yolunu kapattı.

"YÜRÜ GİT, ARTİSTLİK YAPMA" DEDİ

Otomobil sürücüsü, tam o sırada "Hem bir yere gelemiyorsun hem de yolumu kapatıyorsun" diyen motosiklet sürücüsüne "Ya yürü git, artistlik yapma" sözleriyle tepki gösterdi.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNÜN GÜLMESİ ORTAMI YUMUŞATTI

Motosiklet sürücüsü ise bu tepkiye karşılık "Sabah sabah kitlediler dimi" diyerek gülmesi ortamı yumuşattı. Otomobil sürücüsü daha sonra aracını geri çekerek motosiklet sürücüsüne yol verdi. O anlar kask kamerasına böyle yansıdı:

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