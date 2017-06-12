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Komünistlerin TKP kavgası sonrası 'sol duyu çağrısı' yapıldı

İstanbul ve Ankara'da komünistler TKP ismini paylaşamadı, bıçaklı kavgaya karıştı. Olaylarda 15 kişi yaralandı.

12.06.2017 - 15:21
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Komünistlerin TKP kavgası sonrası 'sol duyu çağrısı' yapıldı

Bazı sol parti ve örgütler, Komünist Parti (KP) ile Halkın Komünist Partisi (HTKP) arasındaki Türkiye Komünist Partisi’nin (TKP) ismini kullanma gerginliği hakkında bir açıklama yayınladı.

Komünistlerin TKP kavgası sonrası 'sol duyu çağrısı' yapıldı

HDK, HALK EVLERİ, ÖDP, EMEP, EHP VE KÖZ İMZALI UYARI YAZISI

Açıklama Halkların Demokratik Kongresi (HDK), Halkevleri, Özgürlük ve Dayanışma Partisi (ÖDP), Emek Partisi (EMEP), Emekçi Hareket Partisi (EHP) ve KÖZ imzasıyla yayınlandı.

Komünistlerin TKP kavgası sonrası 'sol duyu çağrısı' yapıldı

TARAFLARI SOL DUYUYA DAVET EDİYORUZ

Açıklamada özetle şunlar söylendi:

“Aynı gelenekten gelen KP ve HTKP arasındaki tartışma ve sorunlar karşılıklı şiddet uygulama boyutuna ulaşmıştır.

Faşizme karşı yan yana gelmeye, omuz omuza mücadele etmeye en fazla ihtiyacımız olduğu böylesi bir dönemde, ortak mücadele zeminini zedeleyen bu tutumdan vazgeçmeye ve ‘sol duyuya’ davet ediyoruz.”

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