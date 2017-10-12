Kavga ettiği adam kafes dövüşçüsü çıktı

Kendisine yol vermediği gerekçesiyle bir diğer aracın yolunu kesen adam, arabadakilerle kavgaya tutuştu.

Beyzbol sopasıyla saldırdığı adam dövüşçü çıktı VİDEO

KAFES DÖVÜŞÇÜSÜNE DENK GELDİ

Eline arabasında bulunan beyzbol sopasını alarak dışarı çıkan adam, diğer sürücüye meydan okudu. Ancak arabada bulunan diğer sürücü, bir kafes dövüşçüsüydü ve karşısındakini oldukça zor bir durumda bıraktı.

KAVGAYI KAZANAN DÖVÜŞÇÜ OLAY YERİNDEN UZAKLAŞTI

Arabadan inen kafes dövüşçüsü, adamla yumruk yumruğa kavga etti. En sonunda adamı deviren dövüşçü, olay yerinden hızla uzaklaştı.