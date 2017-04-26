Kavga ettiği yeğenini pompalı tüfekler öldürdü

Teketaban Köyü'nde aralarında husumet bulunan Mevlüt Kara ile yeğeni Cemal Kara(46) arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Mevlüt Kara pompalı tüfekle yeğenine doğru ateş etti.

Silahtan çıkan saçmaların başına isabet ettiği Cemal Kara öldü, kavgayı ayırmaya çalışan 48 yaşındaki Recep Kara ve 70 yaşındaki Ayşe Kara ise yaralandı. Yaralılar, Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Jandarma olayın ardından kaçan Mevlüt Kara ve kendisine yardımcı olduğu iddia edilen 2 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.