taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
101.892
USD
4,8515
EURO
5,6746
ALTIN
201,52
PETR
79,4400

Kavga ettiler, alkolün etkisi geçince barıştılar

Marmaris'te alkollü İngiliz çift ile bir Türk tekne turu sonrası alkolün etkisiyle tekme tokat kavga etti. Şikayetçi olan taraflar alkolün etkisi geçince barıştı.

DHA | 23.05.2018 - 18:15..
  1. Haberler
  2. Yaşam

Dün saat 23.45 sıralarında, Marmaris'te Körfez gezisinden akşam saatlerinde dönen İngiliz D.B. (23) ve eşi S.W. (28) ile Türk Ö.A. (32), teknede tartışmaya başladı.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNDÜ

Tekne demir attıktan sonra inen İngiliz çift ile Ö.A. arasındaki tartışma parkta devam etti. Alkollü tarafların yüksek sesli tartışmasıyla parktaki aileler, oynayan çocuklarını alarak uzaklaştı. Yaklaşık 30 metre uzaklıktaki Atatürk Caddesi yürüyüş yoluna kadar tartışan taraflar, ardından tekme tokat kavga etmeye başladı. Araya giren çevredekiler tarafları ayırarak polise haber verdi. Yaralanan İngiliz çift için de sağlık ekibi çağrıldı.

Kavga ettiler, alkolün etkisi geçince barıştılar

ALKOLÜN ETKİSİ GEÇİNCE BARIŞTILAR

Polis ve sağlık ekipleri, olaya müdahale ederken meraklı kalabalık nedeniyle zor anlar yaşadı. Sağlık ekibi, İngiliz çifti ambulansla Marmaris Devlet Hastanesi'ne götürdü. Kavgaya karışan Ö.A. ise Çarşı Polis Merkezi'ne kendi geldi. Ayakta tedavi edilen ve ciddi bir durumu olmadığı öğrenilen D.B.'nin 2.51 ve S.W.'nin ise 1.50 promil alkollü olduğu tespit edildi. Vücudunda yara ve darp izi bulunmayan Ö.A.'nın da 0.96 promil alkollü olduğu belirlendi.

Kavga ettiler, alkolün etkisi geçince barıştılar

Çarşı Polis Merkezi'ne getirilen İngiliz çift ve Ö.A.'nın ifade vermesi için alkolün etkisinin geçmesi beklendi. Alkolün etkisi geçtikten sonra taraflar verdikleri ifadelerinde birbirlerinden şikayetçi olmayarak özür dileyip, polis merkezinden ayrıldı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
CHP'de Eren Erdem depremi

CHP'de Eren Erdem depremi

222
Yiğit Bulut: Döviz spekülatörlerinin nefesini keseceğiz

Yiğit Bulut: Döviz spekülatörlerinin nefesini keseceğiz

1065
Devlet Bahçeli Alaattin Çakıcı'yla görüştü

Devlet Bahçeli Alaattin Çakıcı'yla görüştü

303
Ekonomi yönetimi toplantı yaptı

Ekonomi yönetimi toplantı yaptı

687
Albayrak: Kol kesme pahasına sakalımızı kesmeye çalışıyorlar

Albayrak: Kol kesme pahasına sakalımızı kesmeye çalışıyorlar

696
Borsa İstanbul'dan döviz satışı

Borsa İstanbul'dan döviz satışı

408
CHP'de iç karışıklık büyüyor

CHP'de iç karışıklık büyüyor

393
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM