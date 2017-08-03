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Kavgada kardeşini öldürüp yeğenini yaraladı

Manisa'nın Salihli ilçesinde Recep Babacan, kavga ettiği ağabeyi Rasim Babacan'ı bıçakla öldürdü, yeğeni Teyfik Babacan'ı da yaraladı.

03.08.2017 - 21:50
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Çavlu Mahallesi'nde meydana gelen olayda, mahalle kıraathanesinde 53 yaşındaki Recep Babacan ile ağabeyi 56 yaşındaki Rasim Babacan arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Recep Babacan, yanındaki bıçağı çekip, ağabeyi Rasim ile yeğeni 26 yaşındaki Teyfik Babacan'ı vücutlarının çeşitli yerlerinden bıçakladı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla yaralılardan Teyfik Babacan Özel Medigüneş Hastanesi'ne, babası Rasim Babacan ise Özel Salihli Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralılardan Rasim Babacan, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı, Teyfik Babacan'ın ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Olay sonrası suç aleti bıçakla yakalanıp gözaltına alınan Recep Babacan'ın, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

Kavgada kardeşini öldürüp yeğenini yaraladı

Kavgada kardeşini öldürüp yeğenini yaraladı

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