Kavgada kulağı koptu martı kaptı

Hürriyet'in haberine göre; Kulağı koparan Danyal Tolgahan Alparslan Seyrek hakkında 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Geçen yıl 29 Temmuz’da meydana gelen olayın mağduru özel güvenlik görevlisi Eyüp Çelik, yaşadıklarını şöyle anlattı:

MARTI KULAĞI KAPTI UÇTU

"İskeledeki çay bahçesinde annem ve yengem ile oturduk. Şüpheli 5-6 metre ileri de boş alanda sevgilisine şiddet uyguluyordu. Ben de karı koca arasına girmemek lazım diye düşünerek, karışmak istemedim. O sırada bir arkadaşım cep telefonundan aradı. Rahat konuşmak için masadan kalktım, konuşarak yürümeye başladım. Telefon ile konuşurken, birden şüpheli benim üzerime yürüyerek ‘Polisi mi aradın lan’ diye bağırdı. Ben de arkadaşımla konuştuğumu söyledim, telefonu kendisine gösterdim. Sonra tehditkâr sözler sarf edince, ‘Ne o kızcağız gibi beni de mi döveceksin’ dedim. Birden üzerime atlayınca boş bulundum ve sırtüstü yere düştüm. Bu şahıs ensemden kulağıma doğru tırnakla ensemi tırmaladı. Sonra kulağımı ısırdı. Ben bağırmaya başlayınca üzerimden kalktı ve ağzındaki kulağımın parçasını birkaç metre uzağa tükürdü. Tükürmesiyle birlikte bir martı anında kulağı kaptığı gibi uçtu gitti.





"DOKTOR GÜLDÜ"

Ben acıdan yerde kıvranırken bu tekrar üzerime çullandı, diğer kulağımı ısırmaya çalıştı. Ancak çevreden gelenler ve ailem adamı üzerimden alarak beni kurtardı. Şüpheli kargaşadan faydalanıp kaçtı. Beni deniz ambulansı ile Kartal Eğitim Hastahanesi’ne götürdüler. Doktor, yerine dikmek için kulağımın kopan parçasının nerede olduğunu sordu. Ben de martının kaptığını söyleyince gülümsedi. Beni Plastik Cerrahiye sevk ettiler, orada plastik cerrahi işlemi yaptılar. Sabah taburcu oldum. Şimdi böyle yaşamak zorundayım."





"TİP TİP BAKIYORDU ISIRDIM"

Olaydan sonra iskelede polis tarafından yakalanan ve gözaltına alınan şüpheli Danyal Tolgahan Alparslan Seyrek, savcılık ifadesinde “kulağı ısırdığını” itiraf etti. Seyrek savunmasında, “Sevgilim ve kız kardeşim ile Almanya’dan gezmeye geldik. Olay günü tartışıyorduk. Bir şahıs tip tip bakıyordu. Bana müdahale ederek elindeki dondurmayı yüzüme fırlattı. Kaburgalarıma vurdu, üzerine atladım ve ikimiz birden yere düştük. Hâlâ vuruyordu, o sırada kulağı tam ağzıma değiyordu. Kendimi kurtarmak için ısırdım, asıl beni darp ettiği için ben şikâyetçiyim” dedi.

İLK DURUŞMA 11 MAYIS PERŞEMBE

Seyrek, savcılık tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Şüphelinin Almanya’ya döndüğü belirlendi. Soruşturmayı tamamlayan savcılık, Danyal Tolgahan Alparslan Seyrek hakkında “Yüzde sabit iz kalacak sekilde yaramala” ve “basit yaralama” suçlarından 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle, olayda kulağını kaybeden Eyüp Çelik hakkında ise “basit yaralama” suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle Adalar Asliye Ceza Mahkemesi’ne dava açtı. İlk duruşma, 11 Mayıs Perşembe günü görülecek.