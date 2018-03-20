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Kavgada kulağını ısırarak koparttılar

Balıkesir Edremit'te dün yaşanan kavganın ardından bugün iki aile bir kez daha kavga etti. Kavgada bir kişinin kulağı ısırılarak kopartıldı.

İHA | 20.03.2018 - 19:35..
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Dün Sanayi Sitesinde 3 kişinin yaralandığı olayın ardından iki ailenin büyükleri Edremit Adliyesi arka caddesinde karşılaştı. Önce sözlü sataşma ile başlayan tartışma kısa sürede tabanca ve bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

BİR KİŞİNİN KULAĞI KOPARTILDI

Kavgaya Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet ve Asayiş Şube Ekipleri anında müdahale etti. Kavgada M.G. isimli şahısın kulağı ısırılarak kopartıldı. Konuyla ilgili kulağı ısırılan M.G., kulağını ısıran İ.E. ve F.M., B.Ç., Y.G. M.G. polis tarafından gözaltına alındı.

Kavgada kulağını ısırarak koparttılar

TABANCA VE BIÇAK ELE GEÇİRİLDİ

Şahısların üzerinde yapılan aramada bir adet 7.65 mm tabanca ve bir adet bıçak ele geçirildi. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

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