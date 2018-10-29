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Kavgadan 10 gün sonra hayatını kaybetti

Alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada silahla yaralanan ve hastanede tedavi altına alınan şahıs, 10 gün sonra hayatını kaybetti.

İHA | 29.10.2018 - 12:51..
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Olay, Gaziantep Şahinbey ilçesi Yeditepe Mahallesi Uzay Çatılı Pazar civarında meydana geldi. İddiaya göre, Ferdi Gülaçtı (38) ve 4 arkadaşı arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı.

HEMEN YOĞUN BAKIMA ALINDI

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine ise çıkan arbedede silah ateş aldı. Bu sırada olay yerinde yaralanan Ferdi Gülaçtı, Şahinbey Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk müdahalenin ardından yoğun bakıma alınan Gülaçtı, 10 gün sonra hayatını kaybetti.

CENAZEYİ AİLESİ TESLİM ALDI

Evli ve 3 çocuk babası Gülaçtı’nın cenazesi otopsi işlemleri yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na kaldırılıken, buradaki işlemlerin ardından cenaze ailesine teslim edildi.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Öte yandan, şüphelilerden E.E. ve Y.N. tutuklanarak cezaevine konulurken, S.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. A.Z.’nin ise sorgusunun devam ettiği öğrenildi.

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