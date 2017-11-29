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Kavgayı ayırmak için evinden indi silahla yaralandı

Samsun'da kavga eden 3 kişiyi ayırmak için evinden inen Emre Köksal, silahla yaralandı.

AA | 29.11.2017 - 01:35..
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Samet E, İlkadım ilçesi Rasathane Mahallesi'nde kimlikleri belirlenemeyen 3 kişiyle kavga etmeye başladı. Olayı gören 26 yaşındaki Emre Köksal, evinden inerek kavgaya müdahale etti.

Kavgayı ayırmak için evinden indi silahla yaralandı

"SEN BİZİ NEDEN AYIRIYORSUN"

İddiaya göre, Samet E, "Sen bizi neden ayırıyorsun?" diyerek yanında bulunan av tüfeğiyle Köksal'a ateş etti. Her iki bacağına saçma isabet etmesi sonucu yaralanan Köksal, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaçan şüpheli Samet E. ise İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekiplerince gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, emniyete götürüldü.

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