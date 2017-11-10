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Kavgayı ayırmak isterken bıçaklandı: Hayati tehlikesi var

Ankara'da iki grup arasında çıkan kavgayı ayırmak isteyen bir kişi karnından bıçaklandı.

10.11.2017 - 00:07
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İddiaya göre, Keçiören ilçesi Ovacık Mahallesi Şehit Mustafa Ercigez Caddesi'nde, iki grup arasında "omuz atma" nedeniyle tartışma çıktı.

Kavgayı ayırmak isterken bıçaklandı: Hayati tehlikesi var

2 KİŞİ YARALANDI

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, Akif T. kimliği belirsiz kişilerce bıçaklandı.

Olay yerinde bulunan Sefa S. ise kavga edenleri ayırmak istedi. Tarafların arasında kalan Sefa S. karnından bıçaklanırken, kavgaya karışanlar ise kaçtı.

Kavgayı ayırmak isterken bıçaklandı: Hayati tehlikesi var

POLİS SUÇLULARIN PEŞİNDE

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerinden kaçan 5 kişinin yakalanması için çalışma başlatılırken, 2 yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ağır yaralanan Sefa S'nin hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.

Kavgayı ayırmak isterken bıçaklandı: Hayati tehlikesi var

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Kavgayı ayırmak isterken bıçaklandı: hayati tehlikesi var

Kavgayı ayırmak isterken bıçaklandı: hayati tehlikesi var

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