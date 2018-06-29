Kavgayı ayırmak isteyen esnaf hayatını kaybetti

Sancaktepe'de alacak-verecek meselesi yüzünden iki grup arasında kavga çıktı. Kavgayı ayırmak isteyen 53 yaşındaki esnaf Sabit Fidan, göğsünden yaralandı.

BİR KİŞİ FİDAN'IN DÜKKANINA SIĞINDI

Sözlü tartışma daha sonra sopalı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında bir kişi kaçarak bir dükkana sığındı. Onu takip eden bir kişi ise belindeki silahı çıkarak ateş etti. O sırada kavgayı ayırmak isteyen dükkan sahibi Sabit Fidan (53) göğsünden yaralandı.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı Fidan'ı hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri olay yerine güvenlik şeridi çekerken, olay yeri inceleme ekipleri de çalışma yaptı.

Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırılan Fidan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

GÖRÜNTÜLER İNCELENİYOR

Olay yeri inceleme ekipleri ise dükkanda ve sokak üzerinde yaklaşık iki saat delil arıştırması yaptı. Ekipler çevredeki iş yeri güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Kavgaya karışan grup üyelerini ve cinayeti işleyen şüpheliyi arama çalışmaları devam ediyor.