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Kavgayı ayırmak isteyen kadın kalp krizi geçirdi

Tokat'ta piknik yapanlar arasında çıkan ve 4 kişinin yaralandığı kavgayı ayırmak isteyen kadın geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

AA | 23.08.2018 - 21:01..
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Merkeze bağlı Bula köyü yakınlarındaki Gümenek mesire alanında piknik yapan iki grup arasında, henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı. Bıçak, pala, demir levye ve beyzbol sopasının da kullanıldığı kavgada 4 kişi yaralandı.

Taraftarı ayırmak isteyen 70 yaşındaki Fatma Altay, kalp krizi geçirdi. Piknik alanındaki bir doktorun müdahalesi sonrası ambulansla Tokat Devlet Hastanesine kaldırılan Altay, kurtarılamadı.

4 KİŞİ YARALANDI

Mesire alanına gelen jandarmanın tarafları yatıştırdığı kavgada yaralanan 4 kişi ise çeşitli sağlık kuruluşlarına kaldırıldı.

Kavgaya karışan bazı kişiler de jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kavgayı ayırmak isteyen kadın kalp krizi geçirdi

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