Kavgayı ayırmak isteyen kadın kalp krizi geçirdi

Merkeze bağlı Bula köyü yakınlarındaki Gümenek mesire alanında piknik yapan iki grup arasında, henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı. Bıçak, pala, demir levye ve beyzbol sopasının da kullanıldığı kavgada 4 kişi yaralandı.
Taraftarı ayırmak isteyen 70 yaşındaki Fatma Altay, kalp krizi geçirdi. Piknik alanındaki bir doktorun müdahalesi sonrası ambulansla Tokat Devlet Hastanesine kaldırılan Altay, kurtarılamadı.
4 KİŞİ YARALANDI
Mesire alanına gelen jandarmanın tarafları yatıştırdığı kavgada yaralanan 4 kişi ise çeşitli sağlık kuruluşlarına kaldırıldı.
Kavgaya karışan bazı kişiler de jandarma ekiplerince gözaltına alındı.