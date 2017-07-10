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Kavgayı ayırmak isteyen polis bacağından bıçaklandı

İstanbul Sancaktepe'de iki grup arasında çıkan kavgaya müdahale eden polis memuru bacağından bıçaklandı.

10.07.2017 - 03:26
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Kemal Türker Mahallesi Çığır Sokak ile Esenler Sokak kesişiminde kalabalık iki grup arasında taşlı, sopalı ve bıçaklı kavga olduğu yönünde ihbar üzerine, olay yerine gelen polis ekipleri, tarafların taşlı saldırısına uğradı.

Kavgayı ayırmak isteyen polis bacağından bıçaklandı

TAKVİYE KUVVET ÇAĞIRILDI

Hangi nedenden çıktığı öğrenilemeyen kavgaya müdahale etmekte zorlanan ekipler, takviye kuvvet istedi.

Bu arada kavganın büyümesi üzerine iki grup arasında kalan ve tarafları ayırmaya çalışan ekipte görevli bir polis memuru, kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından bacağından bıçaklandı.

POLİSİN SAĞLIK DURUMU İYİ

Kısa sürede olay yerine gelen takviye ekiplerin müdahalesiyle kavga sonlandırılırken, yaralı polis memuru ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Tedbir amaçlı özel harekat ve çevik kuvvet polisleri de bölgeye sevk edildi.
Sokak aralarını araç ve yaya giriş çıkışına kapatan ekipler, güvenlik önlemi aldı.
Kavgaya karıştıkları belirlenen ve aralarında polis memurunu bıçaklayan şüphelinin de olduğu çok sayıda kişi gözaltına aldı.

Bacağından yaralanan polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgil soruşturma sürüyor.

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