Kavgayı ayırmaya çalışan polis memuru darp edildi

Merkez Sarıçam ilçesi Atatürk Caddesi'nde emlakçı ile kiracı arasında boşalttığı evin güneş enerjisini sökme yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine olay yerinde bulunan izinli polis Celal Zenataş, kavgaya karışanları ayırmaya çalıştı. Grubu yatıştıramayan Zenataş'ın, "Ben polisim kavga etmeyin" diye bağırması üzerine öfkeli kalabalık, Zenataş'ın üzerine yürüyerek tekme ve yumruklarla saldırdı.

Bunun Üzerine Zenataş, beylik tabancısını çıkartarak havaya ateş etti. Olay yerine çok sayda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kafasından darbe alan Zenataş, olay yerinde ilk müdahalesinin ardından Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine Kaldırıldı.

Polis ekipleri, olaya karıştığı iddia edilen 5 kişiyi gözaltına aldı.