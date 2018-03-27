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Kavgayı ayırmaya gelen polis okul müdürünü dövdü

Adıyaman'ın Kahta ilçesindeki bir okul kantininde, iki grup arasındaki kavgayı ayırmaya çalışan polisin, okul müdürünü tartakladığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA | 27.03.2018 - 07:58..
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Kahta ilçesinde geçen hafta iddiaya göre, ilçede bulunan Kubilay Ortaokulu kantininde bir öğrenci velisi ile öğretmen arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı.

Kavgayı ayırmaya gelen polis okul müdürünü tartakladı

ÖĞRENCİ VELİSİNİN YAKINLARI DA GELDİ

Öğrenci velisinin haber verdiği yakınlarının gelmesiyle kavga kısa sürede büyüdü. Kavgayı duyup kantine gelen Okul Müdürü Ahmet Karababa da tarafları ayırmaya çalıştı.

Kavgayı ayırmaya gelen polis okul müdürünü dövdü

POLİS MÜDÜRÜ TARTAKLADI

İhbarla okula gelen polis, kavgayı ayırmak isteyen okul müdürünü tartaklayarak gözaltına almak istedi.

Yaşanan kavganın ve okul müdürünün polisler tarafından tartaklanma anı ise güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Okul Müdürü Ahmet Karababa, yaşanan olayıyla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulundu.

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