taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
106.147
USD
3,5331
EURO
4,1786
ALTIN
143,75
PETR
51,3500

Kavun-karpuz üreticisi zor günler geçiriyor

Kavun ve karpuz üreticileri, sıcak hava nedeniyle ürünlerinin yanması ve fiyatların geçen yıla göre yarı yarıya düşmesine isyan ediyor.

02.08.2017 - 09:53
  1. Haberler
  2. İç Haber

Manisa'da kavun ve karpuz üretimi yapan çiftçiler, bu yıl beklediği kazancı elde edemedi. Aşırı sıcaklardan dolayı mahsullerde yanıklar oluşurken, fiyatlar da üreticiyi memnun etmedi.

Kavun-karpuz üreticisi zor günler geçiriyor

TARLADA DÜŞÜK, TEZGAHLARDA YÜKSEK FİYAT

Karpuzun kilosu tarlada 30 kuruş ile 50 kuruş, kavunun kilosu ise 50 kuruş ile 90 kuruş arasında değişiyor. Üretici tarla fiyatlarının düşük olmasına rağmen, pazar tezgahlarındaki fiyatların yüksek olduğunu dikkat çekiyor.

Kavun-karpuz üreticisi zor günler geçiriyor

"KARPUZ-KAVUZ ARTIK PARA ETMİYOR"

Gölmarmara'da kavun üretimi yapan çiftçi Muhlis Çelik, bu yıl hava şartlarının kendilerini çok etkilediğini anlattı. Çiftçi Çelik, müşteri bulmakta zorlandıklarını belirtip, "Üretim bu sene hava şartları dolayısıyla sıkıntılı oldu. Mahsuller olmak üzereyken sıcak başladı. Fiyatlar da bizi memnun etmedi. Fiyatlar çok düşük, ürünümüzü satamıyoruz. 2.5 tonluk bir römorku 600 liraya satabiliyoruz. Kavunun dekarına 2 bin liraya yakın masrafı var. Bu şartlarda maliyeti kurtarmıyor. Sıcaktan da ürünler yandı. 10 dekarlık tarladan 50 ton ürün almamız gerekirken, 15-20 tonda kaldı. Sadece karpuz değil kavun da para etmiyor" dedi.

Kavun-karpuz üreticisi zor günler geçiriyor

"ÇİFTÇİ DE TÜCCAR DA MAĞDUR"

Diğer bir üretici Şeref Koç ise, geçen seneye göre fiyatların yarı yarıya düşmesinden şikayet etti. Koç, şunları söyledi:
"Şu an çiftçi mağdur durumda. Kavunun kilosunu 50 ile 70 kuruştan satabiliyoruz. Geçen yıla göre fiyatlarda yüzde 50 düşüş var. Çiftçi şu an kavunda zarar ediyor.  Karpuzun kilosunu da 30 ile 35 kuruş. Geçen yıl karpuzun kilosunu 80 kuruşa kadar satmıştık. Hem çiftçi hem tüccar mağdur." dedi.

Kavun-karpuz üreticisi zor günler geçiriyor

ÜRETİCİNİN YÜZÜ GÜLMEDİ

Kavun ve karpuz yetiştiriciliğiyle ünlü Gölmarmara'nın Ziraat Odası Başkanı Erdal Ziyan, "Yıllardır kavun, karpuz yetiştiriyoruz. İstanbul'da Gölmarmara kavunu ünlenmiştir. Geçen yıl hem kavunda hem de karpuzda yüzü gülen çiftçimiz, bu yıl maalesef hem verim düşüklüğünden hem de fiyatların düşük olmasından dolayı zarar etti. Bir dekarlık kavun karpuz için üretici 2 bin lira masraf yapıyor. Ama dekardan bin 500 lira ancak kazanabildi. Dekarda ortalama 500 lira zarara uğradı. 40-45 dereceyi bulan yüksek sıcaklıkların bitkileri olumsuz yönde etkiledi. Hem verim düşük hem de para yapmıyor. Fiyatlarda yarı yarıya düşüş oldu." dedi.

Kavun-karpuz üreticisi zor günler geçiriyor

"GEÇEN SENEYİ MUMLA ARIYORUZ"

Tarlada mahsulünü toplayan kavun üreticisi Hüseyin Şimşek de bu yıl sezonun çok kötü olduğunu savundu. Şimşek, "Kavunun kilo fiyatı 60 kuruş ile 70 kuruş arasında. Geçen seneyi mumla aratıyor. Geçen sene en azından 90 kuruşa, 1 liraya satıyorduk. Girdilerde çok yükseldi." dedi.

Tarlada kavun toplayan kadın işçiler de, sıcak havaya rağmen ailelerini geçindirebilmek için çalıştıklarını belirtti.

Kavun-karpuz üreticisi zor günler geçiriyor

Kavun-karpuz üreticisi zor günler geçiriyor

Kavun-karpuz üreticisi zor günler geçiriyor

Kavun-karpuz üreticisi zor günler geçiriyor

Kavun-karpuz üreticisi zor günler geçiriyor

İlginizi Çekebilir
Başkentte toplu etkinliklere yasak
Ankara Valiliği, ağustos ayı boyunca açlık grevi, oturma eylemi, anma toplantısı ve konser gibi toplu etkinliklerin yapılmasını yasakladı.
Avrupa’da toplu taşımayı en az Norveçliler kullanıyor
20 Avrupa ülkesi arasında toplu taşımacılığı en az oranda kullananların Norveçliler olduğu belirlendi.
Kazdağları'nda yaban hayatı
Çanakkale'de Kazdağları bölgesinde çeşitli noktalara konulan 38 fotokapanla yabani hayvanlar fotoğraflandı.
Atilla, Reza Zarrab ile birlikte yargılanmak istemedi
Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, bir süredir tutuklu yargılanan Reza Zarrab'dan ayrı olarak yargılanmayı talep etti.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Nevzat Çiçek CNN Türk'te canlı yayını terk etti

Nevzat Çiçek CNN Türk'te canlı yayını terk etti

243
Arda Turan tatilini sevgilisiyle Çeşme'de yapıyor

Arda Turan tatilini sevgilisiyle Çeşme'de yapıyor

30
YAŞ'ta albaylara terfi şansı

YAŞ'ta albaylara terfi şansı

44
Tunceli'de öldürülen teröristler

Tunceli'de öldürülen teröristler

47
ABD'den Kuzey Kore hakkında çelişkili açıklamalar

ABD'den Kuzey Kore hakkında çelişkili açıklamalar

30
Suudi Arabistan ve Bahreyn'den Katar'a çağrı

Suudi Arabistan ve Bahreyn'den Katar'a çağrı

30
Pentagon: ABD imparatorluğu çöküyor

Pentagon: ABD imparatorluğu çöküyor

57
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM