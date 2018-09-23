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Kaya Çilingiroğlu Hülya Avşar'ı anlattı

Katıldığı programda eski eşi Hülya Avşar'la ilgili konuşan Kaya Çilingiroğlu, "Çok iyi arkadaşız." dedi.

Haber Merkezi | 23.09.2018 - 13:01..
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Kaya Çilingiroğlu, eski eşi Hülya Avşar'la ilgili katıldığı bir programda çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"BİLSEYDİM DAHA ÖNCE AYRILIRDIM"

Çilingiroğlu, Hülya Avşar'ın kendisi için ayrı bir yeri olduğunu belirtirken "Hülya ile evliliğimizde güzel zaman geçirdik. Hülya eğlenceli kadındı, çocuğa kadar sonra kendini Zehra’ya adadı işini bile ona göre organize etti. Sonra eğlenceli halleri bitti. Daha sonra iş kadını oldu. Şu an Hülya ile çok iyi arkadaşım bilseydim böyle iyi arkadaş olabileceğimizi daha önce ayrılırdım." ifadelerini kullandı.

Kaya Çilingiroğlu Hülya Avşar'ı anlattı

"ARTIK SELFİE ÇEKTİRMİYOR"

Hülya Avşar'ın artık daha dikkatli olduğunu belirten Kaya Çilingiroğlu, "Bir star pozisyonuna geçtiğin zaman her şeye dikkat etmen gerekiyor. Ağzından çıkan her kelimeye dikkat etmen gerekiyor. Mesela Hülya makyajsız sokağa da çıkar gezer de ama artık selfie çektirmiyor. Ailenle yemeğe gitmişsin biri geliyor ‘selfie çekilelim’ diye sen en doğal halinle dışardasın fotoğraf çektirince gazeteci de alıp kullanıyor. Makyajsız Hülya diye…" dedi.

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