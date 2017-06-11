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Kaya Çilingiroğlu: Hülya Avşar'ı bir kere kıskandım

Kaya Çilingiroğlu, verdiği röportajda eski eşi Hülya Avşar ile ilgili bomba itiraflarda bulundu.

11.06.2017 - 09:30
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Kaya Çilingiroğlu: Hülya Avşar'ı bir kere kıskandım

İş adamı Kaya Çilingiroğlu'na verdiği bir röportajda "Hülya Avşar evlenirse kıskanır mısınız?" sorusu yöneltildi.

"HÜLYA'YI SADECE BİR KERE KISKANDIM"

"Kıskanmam" yanıtını veren Çilingiroğlu'ndan büyük bir itiraf geldi: "Hülya'yı sadece bir kere kıskandım. Berlin Berlin filmindeki ateşli sahnelerini bilmiyordum. Öğrenince deliye dönmüştüm."

"BERLİN FİLMİNDEKİ O SAHNEYİ BANA SÖYLEMEMİŞTİ"

"Berlin in Berlin' filminin çekildiği zamanlar... O mastürbasyon sahnesini bana söylememişti. Haberi gazeteden öğrendim. Ertesi gün de Zonguldak'ta bir konseri vardı. Hülya'yı aldım. Arabayla 280-300 kilometre hızla gidiyorum... Sırf ona eziyet edeyim diye! Hülya'nın rengi kireç gibi... Ağzını açamıyor korkudan. Böyle enteresan bir anımız olmuştu."

Kaya Çilingiroğlu: Hülya Avşar'ı bir kere kıskandım

Kaya Çilingiroğlu: Hülya Avşar'ı bir kere kıskandım
(Kaya Çilingiroğlu'nun kıskandım dediği sahneden bir kare)

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