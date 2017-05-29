Kaya Çilingiroğlu: Zehra güzel değil ama alımlı bir kız

Kaya Çilingiroğlu, Habertürk TV’de Oylum Talu’nun sunduğu, ‘Burası Haftasonu’ programına konuk oldu. Hülya Avşar’dan olan kızı Zehra Çilingiroğlu’nun, İngiltere’nin başkenti Londra’daki University of Westminister okulunu bırakıp, Türkiye’ye geri döndüğünü söyleyen Çilingiroğlu, “Kesin dönüş yaptı. İç Mimarlık bölümünü burada okuyacak. Belki ilerleyen yıllarda Londra’ya gidebilir” dedi.

"ZEHRA GÜZEL DEĞİL"

Güzellik konusunda kızı ve eski eşi Avşar’ı kıyaslayan Çilingiroğlu, “Zehra güzel değil ama alımlı bir kız. Bir Hülya Avşar değil. Annesiyle bir mekana girdikleri zaman Zehra daha dikkat çeker. Ben kendi çocuklarını övenleri sevmem” şeklinde konuştu.

"DAHA EVLENMEM"

Zehra’yı iyi yetiştirdiği için Avşar’a teşekkür eden Çilingiroğlu, “Zehra, terbiyeli ve sıcakkanlı bir çocuk” açıklamasını yaptı. ‘

Avşar’dan sonra evlendiği Feraye Tanyolaç’tan iki yıl önce boşanan Çilingiroğlu, “İlk defa bekarım. Şu an kendimi çok iyi hissediyorum. Daha nikah masasına oturmam” dedi. Talu’nun, “Erkekler için bekarlık zordur” sözlerine Çilingiroğlu, “Zorlandığım zaman çaresine bakarız” diyerek konuyu kapattı.