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Kaya tırmanışı şenliğinde kaza: 1 ölü

Dağcılık Federasyonu Karabük Temsilcisi Özkalp, kaya tırmanışı sırasında düşerek hayatını kaybetti

15.10.2017 - 09:28
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rt

Antalya'nın Kumluca ilçesindeki kaya tırmanışı şenliğinde kayadan düşen kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

KAYA TIRMANIŞINDA DÜŞTÜ

Yazır Mahallesi Olimpos mevkisinde gerçekleştirilen şenliğe katılan Dağcılık Federasyonu Karabük Temsilcisi Cansu Nur Özkalp, kaya tırmanışı yaptığı sırada düştü.

Arkadaşları tarafından çağrılan acil sağlık ekiplerince Kumluca Devlet Hastanesine kaldırılan Özkalp, burada hayatını kaybetti. Cenaze, otopsi için Antalya Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı. Kaza nedeniyle şenliğe ara verildiği öğrenildi.

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