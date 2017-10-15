Kaya tırmanışı şenliğinde kaza: 1 ölü

Antalya'nın Kumluca ilçesindeki kaya tırmanışı şenliğinde kayadan düşen kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

KAYA TIRMANIŞINDA DÜŞTÜ

Yazır Mahallesi Olimpos mevkisinde gerçekleştirilen şenliğe katılan Dağcılık Federasyonu Karabük Temsilcisi Cansu Nur Özkalp, kaya tırmanışı yaptığı sırada düştü.

Arkadaşları tarafından çağrılan acil sağlık ekiplerince Kumluca Devlet Hastanesine kaldırılan Özkalp, burada hayatını kaybetti. Cenaze, otopsi için Antalya Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı. Kaza nedeniyle şenliğe ara verildiği öğrenildi.