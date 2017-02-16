Kaya tırmanışı sırasında feci kaza: 4 ölü

İtalyan basınında yer alan bilgilere göre, söz konusu kaza, 5 kişilik bir dağcı grubunun İsviçre sınırındaki Gressoney-Saint Jean kasabası yakınlarında tırmanış yaptığı sırada yaşandı.

ANİ ISI DEĞİŞİMİ BUZ KOPMASINA NEDEN OLDU

Ani ısı değişiminin, buz parçasının kopmasına neden olmuş olabileceği belirtilirken, kazadan yaralı kurtulan 1 kadın dağcının ise hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Yetkililer, kazanın nedenine ilişkin henüz net bir açıklama yapamayacaklarını, son günlerde hava şartlarının çok sert olduğunu, ancak dün hava sıcaklığında artış yaşandığını kaydetti.

AYNI SAATLERDE DE FRANSA'DA 2 DAĞCI HAYATINI KAYBETTİ

Aynı saatlerde, Fransa Alplerinde de 2 İngiliz dağcı yaşamını yitirdi.