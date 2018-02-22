Kayahan Demir'in yeni kitabı yayımlandı

Dedektif Milas, asistanı süper zekâ Engin Ar ve ‘Şifreli Dosyalar Ekibi’ iş başında!

Bir maktulün son anlarında katiliyle oyun oynaması mümkün mü? Bu kişi çok zeki bir matematik öğretmeniyse, evet mümkün...

İntihar süsü verilmiş gizemli bir cinayet, şifreli notlar, çözülmeyi bekleyen zekâ oyunları ve çok daha fazlası!

Dedektif Milas’tan önce şifreli soruları çözüp katili bulabilir misiniz? Öyleyse zekânın galip geldiği, şifrelerle örülü bir dünyaya davetlisiniz!

Yazar: Kayahan Demir

Yayınevi: Carpediem Kitap

Türü: Roman

Baskı yılı: 2018

Dili: Türkçe

Syf: 160

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