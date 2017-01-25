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Kayak kazasında yaralanan ana sınıfı öğretmeni öldü

Snowtubing yaparken 5 kişiyle çarpışarak ağır yaralanan ana sınıfı öğretmeni 36 yaşındaki Gülhan Ulutaş, yaşam savaşını kaybetti.

25.01.2017 - 14:54
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KAYAK

Isparta Davraz Kayak Merkezi'ne geçen pazar günü giden Deregümü Köyü İlkokulu ana sınıfı öğretmeni Gülhan Ulutaş, snowtubing (yuvarlak şişme bot üzerinde karda kayma) yapmak istedi.

5 KİŞİYLE ÇARPIŞTI

Bindiği şişme botla kaymaya başlayan Gülhan Ulutaş, kendisi gibi snowtubing yapan 5 kişiyle çarpıştı. Kazada ağır yaralanan Ulutaş, ambulansla Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürüldü.

Hastanede tedavi gören Gülhan Ulutaş, dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi. Ulutaş'ın cenazesi bugün morgdan alınarak defnedilmesi için memleketi Çankırı'ya gönderildi

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