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Kayalığa inşa ettiği evde doğayla iç içe

Sırbistan'ın Bela Palanka şehri yakınlarında, 12 metre yüksekliğindeki kayalığa inşa ettiği evde yaşayan Miroslav Pavlovic, 40 yıldır doğayla iç içe yaşamanın keyfini sürüyor.

AA | 22.10.2018 - 02:32..
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Komşularının özenerek baktığı evi 40 yıl önce inşa eden 64 yaşındaki Pavlovic, ailesinden ayrılıp "kendi yuvasını" kurmaya karar verdiğinde doğru yer olarak çocukluğundan beri geldiği bu kayalığı seçti.

Kayalığa inşa ettiği evde doğayla iç içe

Kayalığa inşa ettiği evde doğayla iç içe

GENÇLİĞİNDE YAPTIĞI BİRİKİMLE EVİ İNŞA ETTİ

Çocuk yaşta bu kayalığa çıkıp civardaki dağları izleyen Pavlovic, bu kayalığa bir ev inşa etmenin o günlerden kalma bir hayal olduğunu söyledi.

Pavlovic, henüz 20'li yaşlardayken biriktirdiği para ile burada kendi evini inşa etmek istediğini kaydederek "Ailemden ayrılmanın vakti gelmişti. Bu kayalığa yaptığım evin bir odası, çocukluğumda izlediğim dağları görüyor." dedi.

Kayalığa inşa ettiği evde doğayla iç içe

ÇOCUKLUK HAYALİ GERÇEK OLDU

Okuma yazma bilmeyen Pavlovic, evinin her odasını ışık alacak şekilde inşa ettiğini anlatarak "Burada bir ev yapmak benim çocukluk hayalimdi." diye konuştu.

Pavlovic, en zor kısmının gerekli malzemeleri kayalığın tepesine çıkarmak olduğunu belirterek "Malzemeleri önce at arabasıyla kayalığın yakınlarına taşıdım. Ardından tanıdıklarımla tüm bu malzemeleri sırtımızda bu noktaya taşıdık." diye konuştu.

Kayalığa inşa ettiği evde doğayla iç içe

"DOĞA İLE İÇ İÇE OLMAYI SEVİYORUM"

Kayalığın tepesindeki evinde doğayla iç içe olmayı sevdiğini söyleyen Pavlovic, uzun yıllar tek başına kaldığı bu eve şimdi kızı ve torunuyla geldiğini ve torunu ile burada vakit geçirmekten büyük keyif aldığını anlattı.

Kayalığa inşa ettiği evde doğayla iç içe

Evi inşa ederken doğaya ayak uydurduğunu ifade eden Pavlovic, "Ben doğa insanıyım. İnsanın güzel bir yaşam sürmesi için ihtiyacı olan şeyleri biliyorum. Güzel bir düzen ve güneşli bir ortam oluşturdum. Kimsenin akıl erdiremediği taktikler uyguladım. Çatıyı yaparken her odanın güneş alabileceği açıları yakalamaya çalıştım." ifadelerini kullandı.

Hayatı boyunca çatı, ağaç ev ve dağ evleri yapan Pavlovic, doğada çalışmayı çok sevdiğini ve başkalarının yapmayı kabul etmediği işleri yaptığını sözlerine ekledi.

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