Kayalıklara çarpan teknedeki kaçak göçmenler kurtarıldı

Schleswig-Holstein Yüksek Eyalet Mahkemesi, Carles Puigdemont hakkında şartlı tahliye kararı verdi. Yerine getirilmesi gereken 5 maddenin arasında Almanya'yı terk etmemesi de bulunuyor.

NATO'yu Rusya'nın hedefi haline getirdikten sonra "güvenliğinizi almalısınız" diyen ABD, Almanya ile 2,5 milyar dolarlık silah satışı için anlaştı.

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Yanlışlıkla hem kendisini hem de annesini vurdu

Malatya'da yaşayan 35 yaşındaki Mustafa E. yanlışlıkla kendisini yaraladı. Daha sonra silahı yere atan Mustafa E., annesini de yaraladı.