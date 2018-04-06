Kayalıklara çarpan teknedeki kaçak göçmenler kurtarıldı

Bodrum'dan kaçak yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 11 yabancı uyruklu göçmeni taşıyan teknek kayalıklara çarpması sonucu su almaya başladı. Bölgeye vaktinde yetişen sahil güvenlik ekipleri, can kaybı yaşanmadan teknedekileri kurtardı.
GÖÇMENLER SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ
Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler, Bodrum açıklarındaki Karaada yakınlarında bir tekneden yardım ihbarı alması üzerine bölgeye hareket etti.
Kayalıklara çarparak su aldığı belirlenen teknedeki yabancı uyruklular, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Bota alınan 11 kişi, 101 Nolu Bodrum Sahil Güvenlik Komutanlığına getirildi.
Kurtarılan kaçaklardan bazıları, bölgede hazır bekleyen 112 acil sağlık ekiplerince sağlık kontrolünden geçirildi. Su alan tekne ise kıyıya çekildi.