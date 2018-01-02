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Kayalıklardan düşen genç 5.5 saatte kurtarıldı

Manisa'da Spil Dağı Milli Parkı'nda doğa yürüyüşü yaparken düşerek iki bacağı da kırılan genç, zorlu uğraşlar sonucu kurtarıldı.

İHA | 02.01.2018 - 01:19..
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Celal Bayar Üniversitesi öğrencisi 3 arkadaş, sabah Ağlayan Kaya mevkiinden Spil Dağı Milli Parkı’na doğru yürümeye başladı. Doğa yürüyüşü sırasında Ağlayan Kaya’nın yaklaşık 5 kilometre ilerisinde yüksek bir kayalıktan düşen Mazlum Akgün’ün (21) her iki bacağı da kırıldı.

4 KURTARMA EKİBİ, ZOR ŞARTLARDA GENCE ULAŞTI

Acı içerisinde hareketsiz kalan Akgün’ün arkadaşları hemen durumu 112 Acil Servis’e haber verdi. Akgün’ün bulunduğu bölgedeki şartların zorlu olması nedeniyle AFAD, AKUT, UMKE ve MAT ekiplerine haber verildi. Ekipler uzun süren zorlu çalışmanın ardından Akgün’e ulaştı. İlk olarak Akgün’ün diğer iki arkadaşı ekiplerin rehberliğinde ambulansın olduğu yere getirildi. Ardından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Akgün, yaklaşık 5,5 saat süren çabanın ardından aşağıya indirildi. Akgün ve 3 arkadaşı ambulansla Manisa Devlet Hastanesine götürüldü.

Kayalıklardan düşen genç 5.5 saatte kurtarıldı

Kurtarma çalışması hakkında bilgi veren Manisa İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Bekir Şen, "15.48’de bize haber geldi. Ekiplerle birlikte AKUT, MAT, AFAD ve UMKE’nin ekipleriyle birlikte 5 saatlik bir çalışma sonucu sağ salim demeyelim ama ayağında kırıkla hastaneye gidiyor. Sağlık durumu iyi. Sağlık ekipleri AKUT ekipleriyle birlikteydi. Olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Ama ciddi bir kırık var ayağında" dedi.

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