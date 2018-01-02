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Kayalıklardan düşen genç 6 saat sonra kurtarıldı

Manisa’da Spil Dağı Milli Parkı’nda doğa yürüyüşü (trekking) sırasında düşerek iki bacağı da kırılan genç, 6 saat süren çalışmanın ardından kurtarıldı.

İHA | 02.01.2018 - 08:40..
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Manisa Celal Bayar Üniversitesi öğrencisi 3 arkadaş, sabah Ağlayan Kaya mevkiinden Spil Dağı Milli Parkı’na doğru yürümeye başladı. Doğa yürüyüşü sırasında Ağlayan Kaya’nın yaklaşık 5 kilometre ilerisinde yüksek bir kayalıktan düşen Mazlum Akgün’ün (21) her iki bacağı da kırıldı.

Kayalıklardan düşen genç 6 saat sonra kurtarıldı

HASTANEYE KALDIRILDI

Acı içerisinde hareketsiz kalan Akgün’ün arkadaşları hemen durumu 112 Acil Servis’e haber verdi. Akgün’ün bulunduğu bölgedeki şartların zorlu olması nedeniyle AFAD, AKUT, UMKE ve MAT ekiplerine haber verildi. Ekipler uzun süren zorlu çalışmanın ardından Akgün’e ulaştı. İlk olarak Akgün’ün diğer iki arkadaşı ekiplerin rehberliğinde ambulansın olduğu yere getirildi. Ardından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Akgün, yaklaşık 6 saat süren çabanın ardından aşağıya indirildi. Akgün ve 3 arkadaşı ambulansla Manisa Devlet Hastanesine götürüldü.

Kurtarma çalışması hakkında bilgi veren Manisa İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Bekir Şen, "15.48’de bize haber geldi. Ekiplerle birlikte AKUT, MAT, AFAD ve UMKE’nin ekipleriyle birlikte 5 saatlik bir çalışma sonucu sağ salim demeyelim ama ayağında kırıkla hastaneye gidiyor. Sağlık durumu iyi. Sağlık ekipleri AKUT ekipleriyle birlikteydi. Olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Ama ciddi bir kırık var ayağında" dedi.

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