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Kayalıklardan düşen kişiyi AFAD ve itfaiye kurtardı

Adana'da kayalıklardan düşerek yaralanan Mehmet Çetinkaya, tfaiye ve AFAD ekipleri tarafından mahsur kaldığı yerden kurtarıldı.

DHA | 29.07.2018 - 02:02..
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Adana Büyükşehir Belediyesi'nde Çevre Koruma Daire Başkanlığı'nda görevli olan yıllık izindeki Mehmet Çetinkaya, akşam saatlerinde Karaisalı ilçesindeki Barak Dağı'nda gezi için gittiği kayalık bölgede düşerek ağır yaralandı. Vücudunda kırıklar olan Çetinkaya, yakınları tarafından düştüğü yerden çıkarılamadı.

AFAD VE İTFAİYENİN ÇABALARIYLA KURTARILDI

İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri, Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ve AFAD ekiplerinden yardım istedi. Bölgeye gelen kurtarma ekipleri, Mehmet Çetinkaya'yı bulunduğu yerden çıkararak hastaneye götürdü. Çetinkaya'nın vücudunda çok sayıda kırık olduğu belirtildi.

Kayalıklardan düşen kişiyi AFAD ve itfaiye kurtardı

Kayalıklardan düşen kişiyi AFAD ve itfaiye kurtardı

Kayalıklardan düşen kişiyi AFAD ve itfaiye kurtardı

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