taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
98.868
USD
3,5091
EURO
3,9602
ALTIN
144,27
PETR
50,0800

Kayalıklardan düşen üniversiteli 8 saat sonra kurtarıldı

Fethiye'de 8 metre yükseklikten kayalık zemine düşen üniversite öğrencisi 21 yaşındaki Nimet Alımlı kurtarıldı.

05.06.2017 - 05:44
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Kayalıklardan düşen üniversiteli 8 saat sonra kurtarıldı

Tatil için Fethiye'nin Faralya Mahallesi'ndeki dünyaca ünlü Kabak Koyu'na gelen Boğaziçi Üniversitesi'nden 12 öğrenci, kamp kurmak için 3 kilometre uzaklıktaki Cennet Koyu'na yürüyüşe geçti.

BAŞINI KAYAYA ÇARPTI

Sarp kayalıklarda ilerleyen öğrencilerden Nimet Alımlı, saat 18.00 sıralarında dengesini yitirince 8 metre yükseklikten kayalık zemine düştü. Başını kayaya çarpan, ayrıca bel ve bacağından yaralanan Alımlı, kanlar içinde yerde hareketsiz kaldı.

Arkadaşlarının cep telefonuyla yardım istemesi üzerine bölgeye 6 kişilik UMKE ekibi yönlendirildi.

5 SAATTE DENİZ KIYISINA İNDİRİLDİ

Tekneyle bölgeye ulaşan ekip, sarp ve eğimli arazide 600 metrelik tırmanışı ardından Alımlı'nın düştüğü kayalıklara ulaştı. Baş ve yüzünde kesikler bulunan Alımlı'nın belinde çıkık tespit edildi. Bir süre koluna giren 2 görevlinin yardımıyla ayakta taşınan Alımlı, daha sonra sedyeye yatırıldı. Sedye dik yamaçlardan indirilirken halatla ağaçlara bağlandı. Alımlı, 5 saat süren zorlu yürüyüşün ardından deniz kıyısına indirildi.

Kayalıklardan düşen üniversiteli 8 saat sonra kurtarıldı

Denizde bekleyen bot, bölgenin kayalık olması nedeniyle kıyıya yanaşamayınca UMKE görevlileri sedye ile birlikte suya girdi. Sedyeyle 20 metre yüzen ekipler Alımlı'yı tekneye çıkardı. Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Belceğiz Plajı'na getirilen Alımlı, daha sonra ambulansla çevredeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Alımlı'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı belirlendi.

"SEDYEYİ 20 METRE YÜZDÜRDÜK"

Operasyonun detayları hakkında bilgi veren UMKE görevlisi Hüseyin Pınar, arazi koşullarının ağır olması nedeniyle sedyeye aldıkları yaralıyı, bazı noktalarda iple istasyon kurarak taşıdıklarını söyledi. Zorlu arazi koşullarıyla mücadele ettiklerini anlatan Pınar, "Olay yerine kara yoluyla ulaşım olmadığı için yaralıyı deniz kıyısına indirdik. Tekne de kıyıya yanaşamayınca yaralıyı denizde yüzdürdük. Yaklaşık 20 metre yüzerek tekneye ulaştık. Operasyon, ihbarı aldığımız andan itibaren 8 saat sürdü" dedi.

Kayalıklardan düşen üniversiteli 8 saat sonra kurtarıldı

Kayalıklardan düşen üniversiteli 8 saat sonra kurtarıldı

Kayalıklardan düşen üniversiteli 8 saat sonra kurtarıldı

Kayalıklardan düşen üniversiteli 8 saat sonra kurtarıldı

İlginizi Çekebilir
İntihar girişimini önlemeye çalışırken canından oldu
Karakaya Barajında bir kadının boğulmak üzere olduğunu gören askeri personel kurtarmak için suya atladı ancak kendi canından oldu.
İzmir'de kamyonetin yayalara çarptığı an kamerada
İzmir'in Karabağlar ilçesinde kamyonetin yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara çarpması sonucu 2 kişi ağır yaralandı.
TIR'ın 6 otomobile çarpması kameralara yansıdı
Kocaeli'nin Karamürsel İlçesi'nde ters istikametten gelen TIR'ın otomobillere çarpma anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Suriyeli çocukların tüfekle şakası ölümle bitti
Mersin'in Erdemli'de havalı tüfek ile şakalaşan iki Suriyeli çocuktan biri, tüfekten çıkan saçmanın kalbine isabet etmesi sonucu öldü.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Yılmaz Vural Göztepe'yi Süper Lig'e çıkardı

Yılmaz Vural Göztepe'yi Süper Lig'e çıkardı

67
Eskişehirspor penaltılarda kaybetmenin üzüntüsünü yaşadı

Eskişehirspor penaltılarda kaybetmenin üzüntüsünü yaşadı

41
İzmir'de kamyonetin yayalara çarptığı an kamerada

İzmir'de kamyonetin yayalara çarptığı an kamerada

31
TIR'ın 6 otomobile çarpması kameralara yansıdı

TIR'ın 6 otomobile çarpması kameralara yansıdı

37
İntihar girişimini önlemeye çalışırken canından oldu

İntihar girişimini önlemeye çalışırken canından oldu

23
Manchester’da 50 bin kişilik yardım konseri düzenlendi

Manchester’da 50 bin kişilik yardım konseri düzenlendi

32
Bingöl'de 30 köyde sokağa çıkma yasağı

Bingöl'de 30 köyde sokağa çıkma yasağı

14
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM