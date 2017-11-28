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Kayalıklardan düşerek şehit olan askere veda

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde dün şehit düşen sözleşmeli Piyade Er Demiryürek, memleketi Adana'da defnedildi.

AA | 28.11.2017 - 14:56..
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Hakkari’nin Çukurca ilçesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda arama tarama faaliyeti sırasında kayalıktan düşerek şehit olan 21 yaşındaki sözleşmeli Piyade Er Yusuf Demiryürek, Adana'da toprağa verildi.

Kayalıklardan düşerek şehit olan askere veda

YAKINLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Havayoluyla Adana’ya getirilen şehidin Türk bayrağına sarılı cenazesi, helallik alınması için ilçeye bağlı Özbaşı Mahallesi’ndeki babaevine götürüldü. Şehidin babası Yaşar Demiryürek ve annesi Zeynep Demiryürek ile kardeşleri ve yakınları tabuta sarılıp gözyaşı döktü. Cenaze, Özbaşı Camisi’nde kılınan namazın ardından mahalle mezarlığında defnedildi.

Kayalıklardan düşerek şehit olan askere veda

"HER ŞEHİT GÖKYÜZÜNDE BİR MELEKTİR"

Tören sonrası askeri tören mangası, mezarlıktan araçlarına kadar yaklaşık 150 metre "Şehitler ölmez vatan bölünmez" ve "Her şehit gökyüzünde bir melektir" şeklinde tempo tutarak yürüyüş yaptı.

Kayalıklardan düşerek şehit olan askere veda

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde dün kayalıktan düşen sözleşmeli Piyade Er Yusuf Demiryürek şehit olmuştu.

Kayalıklardan düşerek şehit olan askere veda

Törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra, Adana Valisi Mahmut Demirtaş, AK Parti Adana Milletvekili ve MKYK üyesi Tamer Dağlı, 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Tevfik Erkan Olgay, Adana İl Jandarma Alay Komutanı Albay Yusuf Yalçın, Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam, Kozan Belediye Başkanı Musa Öztürk ile siyasi partilerin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kayalıklardan düşerek şehit olan askere veda

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