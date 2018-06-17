Kaybolan 2 çoban kardeşten küçük olanı ölü olarak bulundu

Acıgöl ilçesinde yaşayan iki çoban kardeşi köylüler ve jandarma birlikte arıyor. 12 yaşındaki Murat Baloğlu babası tarafından ölü olarak bulunurken, 14 yaşındaki Osman Baloğlu her yerde aranıyor.





AĞABEY BULUNAMADI

Koyunlar otlatmak için araziye giden kardeşlerden 12 yaşındaki Murat Baloğlu, babası tarafından yerde cansız yatarken bulundu.

Baba Baloğlu'nun da katıldığı arama çalışmaları 14 yaşındaki ağabeyi Osman Baloğlu'nu bulmak için gece yarısına kadar devam etti.

Jandarma ekipleri ve köylüler tarafından her yerde aranıyor ağabey Baloğlu bulunamadı. Kurugöl muhtarı Abdi Erdemir, arama çalışmalarının gece saatlerinde sona erdiğini belirtti.