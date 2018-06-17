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Kaybolan 2 çoban kardeşten küçük olanı ölü olarak bulundu

Nevşehir'de 2 küçük çoban kayboldu. 12 yaşındaki çoban ölü olarak bulunurken, 14 yaşındaki çobandan henüz iz yok.

İHA | 17.06.2018 - 07:39..
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Acıgöl ilçesinde yaşayan iki çoban kardeşi köylüler ve jandarma birlikte arıyor. 12 yaşındaki Murat Baloğlu babası tarafından ölü olarak bulunurken, 14 yaşındaki Osman Baloğlu her yerde aranıyor.

Kaybolan 2 çoban kardeşten küçük olanı ölü olarak bulundu


AĞABEY BULUNAMADI

Koyunlar otlatmak için araziye giden kardeşlerden 12 yaşındaki Murat Baloğlu, babası tarafından yerde cansız yatarken bulundu.

Baba Baloğlu'nun da katıldığı arama çalışmaları 14 yaşındaki ağabeyi Osman Baloğlu'nu bulmak için gece yarısına kadar devam etti.

Jandarma ekipleri ve köylüler tarafından her yerde aranıyor ağabey Baloğlu bulunamadı. Kurugöl muhtarı Abdi Erdemir, arama çalışmalarının gece saatlerinde sona erdiğini belirtti.

Kaybolan 2 çoban kardeşten küçük olanı ölü olarak bulundu

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