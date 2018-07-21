Tokat'ta kaybolan minik Evrim'in babası gözaltında

Turhal ilçesinde Yenisu köyünün yaylasında 10 Temmuz'da, babaannesi Sati Atış'ın hayvanları suya götürürken evde bıraktığı, döndüğünde kaybolduğu belirlenen 3 yaşındaki Evrim Atış'ın bulunması için yürütülen çalışmalar kapsamında küçük çocuğun annesi Dilek, babası Burhan, babaannesi Sati Atış ile iki yakını, ifadelerine başvurulmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığına götürülmüştü.

BABA VE BİR YAKINI GÖZALTINDA

İfadelerinin ardından baba Burhan Atış ile adı açıklanmayan bir yakını gözaltına alındı. Anne Dilek, babaanne Sati Atış ile yakınlarından biri ise serbest bırakıldı.

ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Öte yandan Evrim Atış'ın bulunması için AFAD, Tokat Jandarma Özel Harekat Taburu'dan gelen komando ekibi "Boralar", Ankara'dan gelen Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri, arama köpeği "Mavi" ile arama tarama faaliyetlerini sürdürüyor.