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Tokat'ta kaybolan minik Evrim'in babası gözaltında

Tokat'ın Turhal ilçesinde kaybolan ve 11 gündür bulunamayan 3 yaşındaki Evrim Atış'ın babası ile birlikte bir yakını gözaltına alındı.

Haber Merkezi | 21.07.2018 - 11:46..
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Turhal ilçesinde Yenisu köyünün yaylasında 10 Temmuz'da, babaannesi Sati Atış'ın hayvanları suya götürürken evde bıraktığı, döndüğünde kaybolduğu belirlenen 3 yaşındaki Evrim Atış'ın bulunması için yürütülen çalışmalar kapsamında küçük çocuğun annesi Dilek, babası Burhan, babaannesi Sati Atış ile iki yakını, ifadelerine başvurulmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığına götürülmüştü.

Tokat'ta kaybolan minik Evrim'in babası gözaltında

BABA VE BİR YAKINI GÖZALTINDA

İfadelerinin ardından baba Burhan Atış ile adı açıklanmayan bir yakını gözaltına alındı. Anne Dilek, babaanne Sati Atış ile yakınlarından biri ise serbest bırakıldı.

Tokat'ta kaybolan minik Evrim'in babası gözaltında

ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Öte yandan Evrim Atış'ın bulunması için AFAD, Tokat Jandarma Özel Harekat Taburu'dan gelen komando ekibi "Boralar", Ankara'dan gelen Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri, arama köpeği "Mavi" ile arama tarama faaliyetlerini sürdürüyor.

Tokat'ta kaybolan minik Evrim'in babası gözaltında

Tokat'ta kaybolan minik Evrim'in babası gözaltında

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