Kaybolan çocuk geceyi tek başına ormanda geçirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin katılımı ile gerçekleşen Kudüs'e destek mitingi başladı.

Uzman Diyetisyen İpek Ağaca Özger, zeytinin, sağlıklı beslenmeninvazgeçilmezi olduğunu vurguluyor: “Sağlığınızı düşünüyorsanız, her gün biravuç zeytin tüketin.

Bu sezon beklentilerin altında kalan futbolcuları sizler için derledik.

Gerede ilçesinde bulunan bir fabrikada kimyasal maddeden etkilenen 3’ü ağır 15 işçi hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kendi imkanlarıyla gelen çok sayıda işçiyse kontrolden geçirildi.

Euro Bölgesi'nin ihracatı bu yılın mart ayında geçen yıla göre yüzde 2,9 ve ithalatı da yüzde 2,5 azalırken, bölgede 26,9 milyar euroluk ihracat fazlası kaydedildi.

1 MHP'nin milletvekili aday listesi açıklandı 24 Haziran'da yapılacak seçim öncesi, MHP'nin 27. Dönem milletvekili aday listesi açıklandı.

2 Yolcusunu taciz eden taksiciye 14 yıl hapis istemi Taksisine binen kadın yolcunun uyuyakalmasını fırsat bilen şoför, aracını ormanlık alana çekerek tacize kalkıştı. Savcı, 14 yıl istedi.

3 Orhan Gencebay'dan kamu spotu gibi reklam Bir deodorant firmasının reklamında oynayan Orhan Gencebay, adeta kamu spotunda anlatılması gerekenler arasında olan 'ter kokusunun verdiği rahatsızlığı' açıkça anlattı.

4 Oktay Vural aday listesinde yok MHP'nin İzmir'den aday adayı olan milletvekili adayı Oktay Vural, MHP'nin 27. Dönem milletvekili aday listesinde yer almadı.

5 İspanya'nın hedefinde Kanal İstanbul var Panama Kanalı'ndan 4 kat fazla gelir sağlanacak Kanal İstanbul'un engellenmesi için kirli bir algı operasyonu başlatıldı. Başroldeki ülke ise İspanya.

6 Trump: AB ve Çin şımardı Ticaret müzakereleri hakkında çılgınca bir çıkış yapan Trump, Çin, AB ve hatta 'diğer ülkeler' için "çok şımardılar" ifadesini kullandı.