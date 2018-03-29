Kaybolan İtalyan'ın cesedi denizden çıktı

İtalya’da bir pazarlama şirketinde müdür olan 33 yaşındaki Alessandro Fiori, 13 Mart günü İstanbul’a gelerek Şişli’de bir otele yerleşti. Bir gün sonra gezmek için otelden ayrılan Fiori’den bir daha haber alınamadı.

GÜNLERDİR ARANIYORDU

Oğluna telefonla ulaşamayan baba Eligio Fiori, İstanbul’a gelerek polise kayıp başvurusunda bulundu. Babanın kayıp başvurusu üzerine Kayıplar Büro Amirliği ekipleri harekete geçerek, Fiori’nin Şişli’de bir otele yerleştiğini ve bir gün sonra otelden çıktığı tespit etti.

CESEDİ DENİZDEN ÇIKTI

Çalışmalarını sürdüren polis ekipleri Sarayburnu’nda bir cesedin kıyıya vurduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Cesedin Alessandro Fiori’ye ait olduğu anlaşıldı. Baba Eligio Fiori de Adli Tıp Kurumuna gönderilen cesedi teşhis etti. Kesin sonuç için DNA testi yapılacağı öğrenilirken cesedin kafasında yara izi olduğu bilgisi edinildi. Fiori'nin kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonrasında belirleneceği öğrenildi.

Öte yandan Fiori'nin son görüntüleri bulundu. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde Fiori'nin caddede yürüdüğü anlar görülüyor.



