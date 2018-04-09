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Kaybolan kardeşler birbirine sarılı bulundu

Manisa'nın Soma ilçesinde dün kaybolan ve geceyi dağda geçiren 9 ve 11 yaşlarındaki kardeşler, evlerinden 18 kilometre uzaklıkta bulundu.

AA | 09.04.2018 - 10:27..
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Manisa'nın Soma ilçesi Uruzlar Mahallesi'nde yaşayan Muhammed (11) ve Ömer (9) Taşkın kardeşler, kırsal bölgede hayvan otlattıktan sonra akşam eve dönmeyince ailesi durumu jandarmaya bildirdi.

İhbar üzerine Soma'ya hareket eden İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Can, alanın dağlık olması nedeniyle bölgedeki tüm birlikleri göreve çağırdı.

400 KİŞİLİK EKİP ARADI

Helikopter ve drone destekli başlayan arama çalışmalarına, AFAD görevlileri ve yaklaşık 400 kişi ile dedektörler köpekler katıldı.

Kaybolan kardeşler birbirine sarılı bulundu

BİRBİRLERİNE SARILMIŞ HALDE BULDULAR

Sabaha kadar süren arama faaliyeti sonunda 2 kardeş, evlerinden 18 kilometre uzaklıkta ağaç altında birbirlerine sarılı bulundu. Jandarma ekipleri, anne Tülay ve baba Veysi Taşkın'ı helikopterle çocukların yanına ulaştırdı.

Kaybolan kardeşler birbirine sarılı bulundu

Genel sağlık durumu iyi olan kardeşler, helikopterle Soma Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

"RABBİM DEVLETİMİZE ZEVAL VERMESİN"

Baba Veysi Taşkın, güvenlik güçlerinin çocukları için seferber olduğunu söyledi. Kendilerini yalnız bırakmayan yetkililere teşekkür eden Taşkın, şunları kaydetti:

"Çocuklarım akşam eve dönmeyince kaybolduklarını anladık ve hemen jandarmaya ihbarda bulunduk. İl Jandarma Komutanımız Tuğgeneral Erhan Can bizzat ekipleri koordine etti. Sabah helikopterin çocukların yerini tespit ettiği haberi üzerine bizde bölgeye gittik. Çok şükür çocuklarım sağlıklı halde bulundu. Çocuklarım hava kararınca yolu kaybetmiş, ters yöne doğru gitmişler. Rabim devletimize zeval vermesin."

Öte yandan, Tuğgeneral Can, çocukları hastanede ziyaret etti, sağlık durumlarına ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

Kaybolan kardeşler birbirine sarılı bulundu

Kaybolan kardeşler birbirine sarılı bulundu

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