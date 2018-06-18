Kaybolan küçük Meyra bir ağacın altında uyurken bulundu

Kardeşi ile gezmeye giden ağabeyi saatler sonra eve tek başına döndü. Aile jandarmaya haber verdi ve kurtarma ekipleriyle ortak bir çalışma başlatıldı. Geç saatlere kadar aranan 3,5 yaşındaki küçük Meyra bulundu.

HASTANEYE KALDIRILDI

Keles ilçesindeki olay yerine gelen AFAD, JAK, ANDA, arama kurtarma ekipleri ve köylüler küçük Meyra'yı bulmak için seferber oldu.

Gece saatlerine kadar süren arama çalışmaları sonucunda ekipler küçük kızın ayakkabısına ulaştı. Ayakkabıların bulunduğu bölgeye yoğunlaşan ekipler Meyra'yı bir ağacın altında uyurken buldu.

Küçük Meyra sağlık kontrolü için ilçede bulunan hastaneye kaldırıldı.