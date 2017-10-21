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Kaybolan yaşlı adam 28 saat sonra bulundu

Su getirmek için evde ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan 75 yaşındaki Bekir Gökburun, saatler sonra başka ilçede bulundu.

21.10.2017 - 13:46
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Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesi Soğukpınar Mahallesi'nde yaşayan Bekir Gökburun, geçen perşembe günü sabah saatlerinde su getirmek için evinden ayrıldıktan sonra dönmedi.

Kaybolan yaşlı adam 28 saat sonra bulundu

EVİNDEN 20 KM UZAKLIKTA BULUNDU

Bunun üzerine Gökburun'un ailesi ve Bekir Gökburun'u aramaya çıktı. Ancak, arama çalışmalarından sonuç alınamayınca sağlık görevlilerinden yardım istedi. Bunun üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve güvenlik korucuları sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla Bekir Gökburun, evinden 20 kilometre uzaklıktaki Nurhak İlçesi'nin Adalar Mevkii'nde bulundu. Sağlık durumu iyi olan yaşlı adamın dönüşte yolu şaşırdığı için kaybolduğu belirtildi.

Kaybolan yaşlı adam 28 saat sonra bulundu


Kaybolan yaşlı adam 28 saat sonra bulundu

Kaybolan yaşlı adam 28 saat sonra bulundu

Kaybolan yaşlı adam 28 saat sonra bulundu

Kaybolan yaşlı adam 28 saat sonra bulundu

Kaybolan yaşlı adam 28 saat sonra bulundu

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