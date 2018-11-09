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Kayınbaba gelinini darpedince ortalık karıştı: 4 yaralı

Adana’da gelini darp eden kayınbaba ile kadının babası arasında çıkan kavgada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

İHA | 09.11.2018 - 07:44..
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Seyhan İlçesi İstiklal Mahallesi 40031 sokakta bulunan müstakil evde, ismi öğrenilemeyen bir kadın, alkollü olduğu öne sürülen kayınbabası tarafından darp edilmeye başlandı. Bunun üzerine kadının babası ile kayınbabası kavgaya tutuştu.

Kayınbaba gelinini darpedince ortalık karıştı: 4 yaralı

Kavgada Abdulkadir A., Umut A., Barış A. ve ismi öğrenilemeyen dünürü yaralandı. Vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı. Abdulkadir A.’ın ise durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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