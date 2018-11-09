Kayınbaba gelinini darpedince ortalık karıştı: 4 yaralı

Seyhan İlçesi İstiklal Mahallesi 40031 sokakta bulunan müstakil evde, ismi öğrenilemeyen bir kadın, alkollü olduğu öne sürülen kayınbabası tarafından darp edilmeye başlandı. Bunun üzerine kadının babası ile kayınbabası kavgaya tutuştu.

Kavgada Abdulkadir A., Umut A., Barış A. ve ismi öğrenilemeyen dünürü yaralandı. Vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı. Abdulkadir A.’ın ise durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.