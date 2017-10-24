Kayınbiraderini öldürten enişte tutuklandı

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, 19 Ekim'de Sincan'da oturduğu sitenin önünde arabasına binerken silahlı saldırıya uğrayan Veysel A'nın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında harekete geçen Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Veysel A'nın oturduğu sitenin ve çevresindeki binaların güvenlik kamerası kayıtlarını incelemesi sonucu olayın faili oldukları gerekçesiyle İ.G. ve H.A'yı Altındağ ilçesinde saklandıkları evde gözaltına aldı.

15 BİN LİRAYA ÖLDÜRDÜLER

Sorgulanan şüpheliler üç gün boyunca sitenin etrafından keşif yaptıklarını belirterek, bunun için maktulün eniştesi Ramazan K'dan 15 bin lira aldıklarını ve korkutmak amacıyla ateş ettiklerini ileri sürdü.

Bunun üzerine soruşturmayı derinleştiren savcılık, Ramazan K. hakkında yakalama kararı çıkarttı. Gözaltına alınan zanlı ifadesinde, şiddetli geçimsizlik nedeniyle eşiyle boşanma aşamasında olduğunu ve ayrı yaşadıklarını söyledi.

ENİŞTE İTİRAF ETTİ

Eşiyle barışmak için görüşmek istediğini ancak kayınbiraderi Veysel A'nın buna karşı çıktığını iddia eden Ramazan K, Veysel A'yı korkutması için arkadaşı İ.G'ye 15 bin lira verdiğini itiraf etti.

Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan Ramazan K. "cinayete azmettirme", İ.G ve H.A. ise "kasten adam öldürme" suçundan tutuklandı.



