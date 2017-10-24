taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
107.726
USD
3,7173
EURO
4,3724
ALTIN
152,88
PETR
57,6900

Kayınbiraderini öldürten enişte tutuklandı

Başkentte evinin önünde pompalı tüfekle vurulan kişinin eniştesi tarafından 15 bin lira karşılığında öldürtüldüğü belirlendi

24.10.2017 - 14:15
  1. Haberler
  2. İç Haber

Kayınbiraderini öldürten enişte tutuklandı

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, 19 Ekim'de Sincan'da oturduğu sitenin önünde arabasına binerken silahlı saldırıya uğrayan Veysel A'nın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında harekete geçen Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Veysel A'nın oturduğu sitenin ve çevresindeki binaların güvenlik kamerası kayıtlarını incelemesi sonucu olayın faili oldukları gerekçesiyle İ.G. ve H.A'yı Altındağ ilçesinde saklandıkları evde gözaltına aldı.

15 BİN LİRAYA ÖLDÜRDÜLER

Sorgulanan şüpheliler üç gün boyunca sitenin etrafından keşif yaptıklarını belirterek, bunun için maktulün eniştesi Ramazan K'dan 15 bin lira aldıklarını ve korkutmak amacıyla ateş ettiklerini ileri sürdü.

Bunun üzerine soruşturmayı derinleştiren savcılık, Ramazan K. hakkında yakalama kararı çıkarttı. Gözaltına alınan zanlı ifadesinde, şiddetli geçimsizlik nedeniyle eşiyle boşanma aşamasında olduğunu ve ayrı yaşadıklarını söyledi.

ENİŞTE İTİRAF ETTİ

Eşiyle barışmak için görüşmek istediğini ancak kayınbiraderi Veysel A'nın buna karşı çıktığını iddia eden Ramazan K, Veysel A'yı korkutması için arkadaşı İ.G'ye 15 bin lira verdiğini itiraf etti.

Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan Ramazan K. "cinayete azmettirme", İ.G ve H.A. ise "kasten adam öldürme" suçundan tutuklandı.

İlginizi Çekebilir
Mersin şehidini gözyaşlarıyla uğurladı
Hakkari'deki hain terör saldırısında şehit olan Üsteğmen Ozan Olgu Köreke'nin cenazesi memleketi Mersin'de defnedildi.
Balıkçılık eğitimi alan kadınlar ağ serpme ve çekme için
Rize’de kadınların su ürünleri sektörüne kazandırılması için, 'Av araçlarının kadın eliyle donanımı ve tamiri' projesi geliştirildi.
Yaşlı kadın 'Kira param' deyince, hırsız paranın yarısını geri bıraktı
Antalya'da, yaşlı kadının evine girip parasını çalan hırsızı yakalama çalışmaları devam ediyor.
Bodrum açıklarında 4.6 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi, saat 12:36 sıralarında depremle sarsıldı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İsrail'de zorunlu askerlik karşıtı Yahudiler yol kesti

İsrail'de zorunlu askerlik karşıtı Yahudiler yol kesti

72
Darbeci Akın Öztürk rütbesini geri istedi

Darbeci Akın Öztürk rütbesini geri istedi

130
ABD basını Amerikan savaşlarını eleştiriyor

ABD basını Amerikan savaşlarını eleştiriyor

47
Hakan Şükür, Stallone'nin paylaşımını beğendi

Hakan Şükür, Stallone'nin paylaşımını beğendi

110
Cumhurbaşkanı Erdoğan belediyelerin denetleneceğini duyurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan belediyelerin denetleneceğini duyurdu

425
Emrah Serbes 4 kez alkol tedavisi gördü

Emrah Serbes 4 kez alkol tedavisi gördü

37
İstifalardan sonra gözler Balıkesir'de

İstifalardan sonra gözler Balıkesir'de

113
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM