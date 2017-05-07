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Kayınpederini öldürdükten sonra intihar etti

Adana'da eşinden ayrılma aşamasında olan Salim Koç, tartıştığı Faruk Zeki Sargındağ'ı pompalı tüfekle öldürdükten sonra intihar etti.

07.05.2017 - 08:20
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merkez Seyhan İlçesi Hadırlı Mahallesi 11231 Sokak'ta meydana gelen olayda eşi, ayrılma aşamasında olduğu Salim Koç ile birlikte yaşadığı evi terketti. Bunun üzerine damat Koç, kayınpederi Sargındağ'ı konuşmak için çağırdı. Dışarıda bir süre alkol alarak konuşan, Koç ile Sargındağ arasında tartışma çıktı.

Koç yanında bulunan pompalı tüfekle kayınpederi Sargındağ'ı başından vurarak öldürdükten sonra aynı silahı başına dayayarak tetiği çekti. Silah sesini duyanların araması üzerine, polis ekipleri ve ambulans sevk edildi.Yapılan tüm müdahalelere rağmen, ağır yaralı Koç ve Sargındağ kurtarılamıyarak öldü. Olay yerindeki tüfek ve alkol şişelerini inceleyen ekipler, soruşturma başlattı.


Kayınpederini öldürdükten sonra intihar etti

Kayınpederini öldürdükten sonra intihar etti

Kayınpederini öldürdükten sonra intihar etti

Kayınpederini öldürdükten sonra intihar etti

Kayınpederini öldürdükten sonra intihar etti

Kayınpederini öldürdükten sonra intihar etti

Kayınpederini öldürdükten sonra intihar etti

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