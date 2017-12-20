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Kayınvalidesinin ölümüne dayanamadı

Muğla’nın Milas ilçesinde, 35 yıllık gelin, kayınvalidesinin öldüğü gün acıya dayanamayarak beyin kanaması geçirdi.

İHA | 20.12.2017 - 15:05..
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Milas’a bağlı Söğütçük Mahallesi’nde yaşlılığın getirdiği sağlık sorunları nedeniyle 6 aydır evinde yatalak bir şekilde yaşamını sürdüren 85 yaşındaki Halime Özer'in 35 yıllık gelini Şengül Özer, evlendiği günden beri kayınvalidesinin hep yanı başında oldu, hastalığında da onu bir saniye yalnız bırakmadı.

Kayınvalidesinin ölümüne dayanamadı

SON KEZ TABUTA SARILDI

Kayınvalide Halime Özer 15 Aralık 2017 tarihinde yaşamını yitirirken, ölümüne üzülen gelin Şengül Özer ise kayınvalidesinin tabutu cenaze namazı kılınmak üzere evden ayrılacağı zaman son kez tabuta sarılıp ağladı.

BEYİN KANAMASI GEÇİRDİ

Bu sırada 56 yaşındaki Özer, yaşadığı üzüntü nedeniyle fenalaşarak beyin kanaması geçirdi. Hemen hastaneye kaldırılan talihsiz kadın, 2 gün yoğun bakım servisinde hayata tutunmaya çalıştı.

HAYATINI KAYBETTİ

Yapılan tüm çabalara rağmen hayata tutunamayan Şengül Özer, kayınvalidesinin ölümünün ardından hayatını kaybetti.

2 gün arayla aynı acıyı yaşayan Özer ailesini akrabaları ve komşuları teselli etmekte zorlanırken, kayınvalide Halime Özer’in defnedildiği mezarlığına, gelin Şengül Özer de defnedildi.

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