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Kayıp altınları için ilan astı

İstanbul Küçükçekmece'de bir kese altınını düşüren vatandaş ilanla altınlarını arıyor.

DHA | 19.08.2018 - 19:05..
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Küçükçekmece'de Halkalı’da farklı bir kayıp ilanı semt sakinlerinin dikkat çekti.

BİR KESE ALTIN ARANIYOR

Semt sakinlerinin geçiş yaptığı meydanın çeşitli noktalarına asılan ilanla bir kese altın aranıyor. Tüm aramalara rağmen altınları bulamayan kişi, çareyi caddelere ilan asmakta buldu.

Kayıp altınları için ilan astı

5 BİN 700 LİRA DEĞERİNDE

Altınları kaybeden kişi, 5 bin 700 lira değerinde altınların içinde olduğu keseyi bulabilmek için semtte yoğun çaba harcıyor. Verilen ilanda  “Sarı bir kesede, Halkalı meydanda 9 çeyrek, 3 yarım altın düşürülmüştür. Bilenlerin karakola müracaat etmesi rica olunur” yazısı yer alıyor.

Kayıp altınları için ilan astı

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